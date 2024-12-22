Путин призвал не пугать третьей мировой войной

Президент Владимир Путин заявил, что противники России пытаются эскалировать ситуацию, однако пугать третьей мировой войной не стоит. При этом он подчеркнул, что решение любых конфликтов необходимо искать через компромиссы и Россия к этому готова, но только без ущерба для ее интересов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

После «Итогов года» журналист Павел Зарубин спросил президента, началась ли уже третья мировая война. «Не надо никого пугать, опасностей много, они возрастают. Мы видим, что делает наш противник сегодня — эскалирует ситуацию. Если так хочется, им плохо живется, пускай эскалируют дальше»,— ответил Владимир Путин, отрывок беседы опубликован в Telegram-канале журналиста.

По словам президента, Россия всегда будет отвечать на любой вызов. Когда это поймут «противники и возможные партнеры», то придет осознание необходимости поиска решений. «Мы готовы к поиску этих компромиссов. Но без ущерба для наших интересов»,— добавил глава государства.

Подробнее об «Итогах года» с президентом — в публикации«Ъ» «Прямолинейная пресс-конференция».