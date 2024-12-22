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В Татарстане ожидаются снег, метели, туман и гололедица

22 декабря на территории Татарстана ожидаются снегопады, местами — метели, туман и гололедица. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра республики.

В Татарстане ожидаются снег, метели, туман и гололедица

В Татарстане ожидаются снег, метели, туман и гололедица

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В Татарстане ожидаются снег, метели, туман и гололедица

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В Татарстане прогнозируют теплую неустойчивую погоду. Температура воздуха днем составит от 2 до +2°. На территории республики будет юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/с, местами порывами до 14 м/с.

Ожидается облачная погода. Днем в республике пройдет снег и мокрый снег. Местами прогнозируют метели. В некоторых районах образуется гололед. Также ожидается туман. На дорогах прогнозируется гололедица, местами сильная, и накат.

Во время метелей видимость может ухудшиться до одного-двух километров, при тумане — до 500 метров.

Диана Соловьёва

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