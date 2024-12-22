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Казанцы готовы потратить 12,6 тыс. руб. на образ к новогоднему корпоративу

Жители Казани в среднем готовы потратить 12,6 тыс. руб. на подготовку образа к корпоративу на Новый год. Об этом рассказали в исследовании портала «Авито Товары».

Казанцы готовы потратить 12,6 тыс. руб. на образ к новогоднему корпоративу

Казанцы готовы потратить 12,6 тыс. руб. на образ к новогоднему корпоративу

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Казанцы готовы потратить 12,6 тыс. руб. на образ к новогоднему корпоративу

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

47% жителей Казани не планируют тратить на подготовку образа на новогодний корпоратив больше 10 тыс. руб. Еще 21% опрошенных собираются выделить на подготовку новогоднего образа от 10 до 20 тыс. руб., а 8% — до 30 тыс. руб.

31% казанцев надевают на новогодний корпоратив то, что нравится им самим. 8% респондентов редко приходят на такие мероприятия или не знают о дресс-коде. У 13% казанцев дресс-код предусмотрен в зависимости от идеи организатора. 3% опрошенных рассказали, что их компании постоянно практикуют тематические дресс-коды под идею корпоратива. 14% жителей Казани сообщили, что их дресс-код включает деловые костюмы или вечерние наряды.

29% опрошенных сообщили, что собирают новогодний образ из уже имеющихся вещей. 27% опрошенных докупают только элементы образа. 14% казанцев покупают что-нибудь из одежды или аксессуаров на новогодний, если требуется что-то тематическое. 25% жителей Казани всегда покупают новый образ полностью.

Диана Соловьёва

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