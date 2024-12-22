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В Сочи расследуют дело в отношении местного жителя, избившего бывшую девушку

В отношении 46-летнего сочинца расследуют уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Фигурант избил 38-летнюю местную жительницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

По данным следствия, пара поссорилась, фигурант, находясь в квартире бывшей сожительницы, нанес ей удары телескопическим раздвижным гаечным ключом и скрылся. Позже нападавшего задержали на территории Сочи. Выяснилось, что фигурант ранее уже был судим. В отделе полиции задержанный сознался в содеянном и дал явку с повинной.

Отдел дознания УВД Сочи возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы. Также в отношении задержанного составили административный протокол по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). По решению суда обвиняемый помещен в специальное помещение для задержанных лиц.

Вячеслав Рыжков

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