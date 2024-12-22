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Ракетный корабль «Туча» из Зеленодольска приняли в состав ВМФ России

Ракетный корабль «Туча», произведенный на Зеленодольском судостроительном заводе имени А.М. Горького, приняли в состав Военно-Морского Флота России. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

Церемония приема корабля в состав ВМФ прошла вчера в Каспийске под руководством заместителя главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирала Игоря Мухаметшина. Господин Мухаметшин поблагодарил коллектив Зеленодольского судостроительного завода и выразил уверенность, что «экипаж корабля с честью выполнит поставленные задачи».

Малый ракетный корабль «Туча» заложили в Зеленодольске в 2019 году. Его спустили на воду в июне 2023 году. Перед приемом в состав ВМФ экипаж корабля вместе завершил государственные ходовые испытания в морских полигонах Каспийского моря.

Диана Соловьёва

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