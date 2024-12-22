Власти объяснили взрыв в Казани ликвидацией остатков беспилотника

В районе жилого комплекса «Лазурные небеса» в Казани произошел взрыв. Власти объяснили это работой по ликвидации атаки БПЛА.

«Как и сообщали ранее, в рамках введенного режима чрезвычайной ситуации для оперативных служб идет процесс ликвидации ЧС. Продолжаются плановые работы штаба. Хлопок — результат ликвидации остатков БПЛА»,— говорится в сообщении пресс-службы главы Татарстана (цитата по изданию «Татар информ»).

Украина атаковала Казань беспилотниками накануне, 21 декабря, утром. По информации Минобороны, три БПЛА были сбиты ПВО, три подавлены подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших нет. В результате атаки произошли пожары в трех районах города. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Подробности — в публикации «Ъ» «"Лютое" утро в Казани».