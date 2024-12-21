Новогодние спектакли, Максим Аверин и оперетта «Летучая мышь»

В Ярославле в период с 22 по 29 декабря можно посетить новогодние спектакли и елки, послушать сказку в исполнении актера Максима Аверина и оперетту «Летучая мышь» Штрауса. Самые яркие события — в афише «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Аверин

Фото: maximaverin.ru Максим Аверин

Фото: maximaverin.ru

22 декабря в Ярославской филармонии начнут показывать новогоднее сказочное представление «Тайна волшебной лампы» в исполнении филармонической хоровой капеллы «Ярославия». Зрителей ждет захватывающая история про Алладина. Стоимость билета — 500 руб.

В Музее истории города 22 и 28 декабря пройдет праздник «Елка. Ностальгия 18+». Это встреча Нового года дружной компанией в праздничной атмосфере советского «голубого огонька» 1970-х – 1980-х годов. Стоимость — 1,4 тыс. руб. Для маленьких гостей в эти же дни в музее пройдет «Елка в купеческом доме». Гостей познакомят с традициями проведения елок в купеческих домах города и празднования Рождества Христова в начале XX века. Стоимость билета — 800 руб.

В Ярославском музее-заповеднике открылась выставка кукол ручной работы Ольги Романовой — «Волшебство на каждый день». Героями выставки стали персонажи известных русских и зарубежных сказок. Стоимость билетов — 150 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Куклы ручной работы Ольги Романовой

Фото: Ярославский музей-заповедник Куклы ручной работы Ольги Романовой

Фото: Ярославский музей-заповедник

С 23 декабря в ДК им. Добрынина начнут показывать музыкальное представление «Тайна Снежной королевы». В основе — известная сказка Ганса Христиана Андерсена. Действие происходит в обычном городе, а за событиями через зеркало наблюдает Снежная королева. Стоимость билетов — от 400 руб.

24 декабря в Доме актера состоится премьера сказки «Анастасия» в исполнении театра «Луч». Анастасия вместе с бабушкой спасается от Распутина, погубившего ее семью, и теряет память. Через 10 лет она решает отправиться в Париж, чтобы найти свою семью. Стоимость билетов — 400-500 руб.

В КЗЦ «Миллениум» 26 декабря российский актер Максим Аверин прочитает новогоднюю сказку Эрнеста Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». Чтение будет сопровождать оркестр, исполняющий музыку композитора Петра Чайковского. Стоимость билета — 1,5 до 4 тыс. руб.

С 27 по 30 декабря в Ярославском художественном музее для детей 5-10 лет пройдет новогодний интерактивный спектакль «Мэри Поппинс и новогодний переполох». В конце ребят ждет Новогодний бал, встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой, нарядной елкой и подарки. Стоимость билетов — 1,2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Мэри Поппинс и новогодний переполох»

Фото: Ярославский художественный музей Спектакль «Мэри Поппинс и новогодний переполох»

Фото: Ярославский художественный музей

С 27 декабря Театр юного зрителя будет показывать сказку «Волшебное перо Жар-Птицы». В центре сюжета —Иванушка, который, узнав о похищении Жар-Птицы Кощеем Бессмертным, решает отправиться в опасное, но увлекательное путешествие ради спасения любимого праздника. Зрителей ждут музыкальные номера и трюки. Спектакли пройдут в КСК «Вознесенский». Стоимость билетов — 650-700 руб.

В «Миллениуме» 28 декабря будет представлена оперетта «Летучая мышь» композитора Иоганна Штрауса в исполнении солистов московских музыкальных театров. Стоимость — от 800 до 2500 руб.

Алла Чижова