В Магнитогорске задержали замначальника полиции

В Магнитогорске задержан заместитель начальника УМВД подполковник Андрей Андриянов, возглавляющий отдел по работе с личным составом. Об этом 74.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

По информации издания, господин Андриянов подозревается в превышении должностных полномочий.

В ведомстве подтвердили проведение оперативно-розыскных мероприятий по проверке информации о возможном превышении полномочий. В случае подтверждения вины Андрея Андриянова его уволят из МВД и привлекут к ответственности.