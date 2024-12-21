Минниханов: ситуация после атаки беспилотников в Казани на контроле

Ситуация после атаки беспилотников в Казани находится на контроле. Оперативные совещания с военными и городскими службами уже проведены. Об этом сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов в видеообращении.

«Мы провели оперативные совещания всех служб с участием наших военных коллег. Расписали, какие меры нам надо предпринять, чтобы такие угрозы, тем более по гражданским нашим объектам, не происходили. Ситуация на контроле. Я обращаюсь к гражданам: будьте спокойны. Все меры будут приняты», — заявил господин Минниханов.

Сегодня Казань подверглась атаке беспилотников: шесть из восьми ударов пришлись на жилые масивы. Удары были зафиксированы в жилых комплексах «Лазурные небеса» и «Манхэттен», а также в пятиэтажном доме на улице Клары Цеткин.

Анар Зейналов