Татарстан получит федеральные деньги на инфраструктуру в новых жилых районах

Правительство России выделит дополнительные средства шести регионам, в том числе Татарстану, на развитие инфраструктуры в новых жилых районах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает пресс-служба Правительства РФ.

Точная сумма, выделяемая для республики, пока не известна, но общий объем финансирования для всех регионов составит 787 млн рублей.

Средства пойдут на строительство автомобильных дорог, создание объектов коммунальной инфраструктуры и подключение новых домов к инженерным сетям. Кроме Татарстана, федеральные субсидии получат Волгоградская, Новгородская, Нижегородская и Челябинская области, а также Чечня.

Финансирование выделяется в рамках федерального проекта «Жильё» госпрограммы по обеспечению граждан доступным жильем. Всего на эти цели в федеральном бюджете 2024 года заложено более 30,5 млрд рублей.

Решение о выделении дополнительных средств было одобрено на заседании Правительства 18 декабря.

Анар Зейналов