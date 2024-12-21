Аэропорт Ижевска открылся после атаки БПЛА на Казань

Ограничения на работу аэропорта Ижевска, введенные на фоне утренней атаки беспилотников на Казань, сняты. Об этом сообщила Росавиация. Ранее прием и отправку рейсов возобновили также аэропорты Казани и Саратова.

В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один рейс.

В утром Казани было сбито и подавлено шесть БПЛА. По данным Минобороны, атака длилась почти два часа, шла волнами. Дроны били по городу с разных направлений. В результате атаки в Казани повреждены несколько жилых домов. Никто не пострадал.

Подробности — в публикации «Ъ» «"Лютое" утро в Казани».