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Коммерсантъ FM
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Аэропорт Ижевска открылся после атаки БПЛА на Казань

Ограничения на работу аэропорта Ижевска, введенные на фоне утренней атаки беспилотников на Казань, сняты. Об этом сообщила Росавиация. Ранее прием и отправку рейсов возобновили также аэропорты Казани и Саратова.

В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один рейс.

В утром Казани было сбито и подавлено шесть БПЛА. По данным Минобороны, атака длилась почти два часа, шла волнами. Дроны били по городу с разных направлений. В результате атаки в Казани повреждены несколько жилых домов. Никто не пострадал.

Подробности — в публикации «Ъ» «"Лютое" утро в Казани».

Фотогалерея

Атака БПЛА в Казани

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Наиболее значительные повреждения были зафиксированы после удара по ЖК «Лазурные небеса»

Наиболее значительные повреждения были зафиксированы после удара по ЖК «Лазурные небеса»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Сотрудники экстренных служб около дома, пострадавшего от удара БПЛА

Сотрудники экстренных служб около дома, пострадавшего от удара БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

«К этой минуте зафиксировано восемь прилетов. Из них один — на промышленное предприятие, один — над рекой, шесть — на жилой массив»,— уточнили в пресс-службе главы региона

«К этой минуте зафиксировано восемь прилетов. Из них один — на промышленное предприятие, один — над рекой, шесть — на жилой массив»,— уточнили в пресс-службе главы региона

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Сотрудники правоохранительных органов и спасательных служб возле места прилета БПЛА

Сотрудники правоохранительных органов и спасательных служб возле места прилета БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Атака на объекты гражданской инфраструктуры произошла с 7:40 до 9:20, в ходе которой БПЛА применялись в три волны с разных направлений

Атака на объекты гражданской инфраструктуры произошла с 7:40 до 9:20, в ходе которой БПЛА применялись в три волны с разных направлений

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Беспилотник также попал в шпиль одного из зданий жилого комплекса «Маннхэттен»

Беспилотник также попал в шпиль одного из зданий жилого комплекса «Маннхэттен»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Горожанин наблюдает за БПЛА в бинокль

Горожанин наблюдает за БПЛА в бинокль

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

В Казани после атаки беспилотника был развернут оперативный штаб и организованы пункты временного размещения для эвакуированных жителей

В Казани после атаки беспилотника был развернут оперативный штаб и организованы пункты временного размещения для эвакуированных жителей

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Нескольким жильцам поврежденных домов пришлось обратиться к врачам — они получили порезы от вылетевших стекол

Нескольким жильцам поврежденных домов пришлось обратиться к врачам — они получили порезы от вылетевших стекол

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

По предварительным данным, были атакованы как минимум три жилых дома, в том числе две многоэтажки

По предварительным данным, были атакованы как минимум три жилых дома, в том числе две многоэтажки

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Жилой дом на улице Клары Цеткин, пострадавший при атаке БПЛА

Жилой дом на улице Клары Цеткин, пострадавший при атаке БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Попадание БПЛА в жилой дом

Попадание БПЛА в жилой дом

Фото: Кадр из видео очевидца

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Наиболее значительные повреждения были зафиксированы после удара по ЖК «Лазурные небеса»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Сотрудники экстренных служб около дома, пострадавшего от удара БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

«К этой минуте зафиксировано восемь прилетов. Из них один — на промышленное предприятие, один — над рекой, шесть — на жилой массив»,— уточнили в пресс-службе главы региона

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Сотрудники правоохранительных органов и спасательных служб возле места прилета БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Атака на объекты гражданской инфраструктуры произошла с 7:40 до 9:20, в ходе которой БПЛА применялись в три волны с разных направлений

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Беспилотник также попал в шпиль одного из зданий жилого комплекса «Маннхэттен»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Горожанин наблюдает за БПЛА в бинокль

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

В Казани после атаки беспилотника был развернут оперативный штаб и организованы пункты временного размещения для эвакуированных жителей

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Нескольким жильцам поврежденных домов пришлось обратиться к врачам — они получили порезы от вылетевших стекол

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

По предварительным данным, были атакованы как минимум три жилых дома, в том числе две многоэтажки

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Жилой дом на улице Клары Цеткин, пострадавший при атаке БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Попадание БПЛА в жилой дом

Фото: Кадр из видео очевидца

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