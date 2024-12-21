Центр Ростова частично остался без воды из-за аварии
Специалисты аварийной службы устраняют порыв водовода по ул. Суворова в Кировском районе Ростова, сообщает городской департамент ЖКХ со ссылкой на АО «Ростовводоканал». По этой причина ряд улиц остались без холодного водоснабжения.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Под отключение попали дома, расположенные в границах ул. Суворова — ул. Социалистическая — пер. Крепостной — пер. Университетский.
Работы планируют завершить сегодня, 21 декабря, до 16:00.