В Шереметьево более чем на сутки задержан вылет рейса в Шарм-эш-Шейх

Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейса Москва—Шарм-эш-Шейх. Его отправка задержана более чем на сутки. Авиакомпания Al Masria Universal назвала причиной техническую неисправность самолета.

Судно находится на стоянке в аэропорту Шереметьево, специалисты работают над устранением неисправности, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). На рейс зарегистрированы 218 пассажиров.

Вылет должен был состояться 20 декабря в 5:50 по мск, но его перенесли на 18:50 сегодня, 21 декабря. Telegram-канал Mash писал, что паникующие пассажиры не пускали других людей к гейту для вылета. «Осторожно, новости» передает, что полиция «жестко задерживала» пассажиров, которые «активнее всего высказывают недовольство» переносами рейса. О числе задержанных информации нет.

В авиакомпании заявили, что пассажирам было предоставлено питание и напитки, желающим — расселение. «Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте контролирует соблюдение прав пассажиров»,— сообщили в ведомстве.