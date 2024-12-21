Андрей Прошунин поздравил жителей Сириуса с четырехлетием образования ФТ

Глава Сочи Андрей Прошунин принял участие в торжественном мероприятии по случаю четвертой годовщины образования федеральной территории Сириус. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Он также поздравил жителей ФТ с этим событием, которое будет отмечаться 22 декабря: «Олимпийский парк и все постолимпийское наследие в виде ледовых дворцов и спортивных арен, расположенных на федеральной территории, продолжает активно использоваться по своему прямому назначению и притягивать в наш город и Сириус миллионы туристов из России и зарубежных стран. Сохраняя олимпийскую инфраструктуру, Сириус, как национальный методический центр, продолжает развивать образовательный и научный потенциал федеральной территории»,— подчеркнул он.

Федеральная территория Сириус — это особая административная единица в России, созданная в 2020 году. Она расположена на побережье Черного моря в Краснодарском крае, в районе Сочи (ФТ была выделена из состава курорта). Сириус был сформирован на базе одноименного образовательного центра, который изначально создавался для поддержки талантливых детей. Федеральный статус делает его самостоятельной административной единицей, напрямую подчиненной федеральным органам власти.

Александр Орлов