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Главы ряда районов Татарстана призвали воздержаться жителей от поездок в Казань

Глава Елабужского района Рустем Нуриев и глава Нижнекамского района Рамиль Муллин попросили граждан воздержаться от поездок в сторону Казани. Об этом главы районов Татарстана сообщили в своих Telegram-каналах.

«Это поможет работе экстренных служб в обеспечении безопасности и восстановления порядка. Оставайтесь дома. Соблюдайте спокойствие, не поддавайтесь панике и будьте бдительны», — рассказал Рустем Нуриев.

Рамиль Муллин заявил, что в соцсетях и домовых чатах могут распространять фейковую информацию про атаки на Нижнекамск. Господин Муллин попросил жителей следить за обновлениями от официальных источников информации.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев сообщил, что все оперативные и аварийно-спасательные службы города приведены в состояние повышенной готовности.

На телефоны местных жителей пришли сообщения от МЧС об опасности атаки беспилотников в Казани и Татарстане. В СМС просят оставаться дома и не подходить к окнам.

В Минобороны России рассказали, что на территории Казани ликвидировали шесть беспилотников.

Диана Соловьёва

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