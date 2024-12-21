Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростове потушили крупный пожар на складе ночью

В донской столице на ул. Орской, 32 произошел пожар в одноэтажном складском помещении. Об этом информирует ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Сообщение о возгорании поступило в 00:10. Огонь распространился на площади 200 кв. м. Спасатели полностью потушили пожар в 2:30. В тушении были задействованы 25 человек и шесть единиц техники.

В результате ЧП никто не пострадал. Причины пожара выясняют дознаватели.

Ранее в Ростове на ул. Красноводская, 8/7 потушили пожар на складе с электрообуродованием. Его площадь составила 800 кв. м.

Анастасия Казуков

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...