В Ростове потушили крупный пожар на складе ночью

В донской столице на ул. Орской, 32 произошел пожар в одноэтажном складском помещении. Об этом информирует ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Сообщение о возгорании поступило в 00:10. Огонь распространился на площади 200 кв. м. Спасатели полностью потушили пожар в 2:30. В тушении были задействованы 25 человек и шесть единиц техники.

В результате ЧП никто не пострадал. Причины пожара выясняют дознаватели.

Ранее в Ростове на ул. Красноводская, 8/7 потушили пожар на складе с электрообуродованием. Его площадь составила 800 кв. м.

Анастасия Казуков