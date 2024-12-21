В Москве на Аминьевской эстакаде столкнулись 13 машин

На западе Москвы произошло массовое ДТП на Аминьевской эстакаде. По данным агентства «Москва», столкнулись 13 машин. Никто не пострадал, движение в месте аварии перекрыто.

По предварительным данным, причиной стал сильный гололед. ТАСС сообщили в оперативных службах, что столкнулись более десяти автомобилей, на месте работают сотрудники полиции.

По прогнозу синоптиков, сегодня, 21 декабря, в столице будет 1–3°C, облачно с прояснениями, местами небольшие осадки и гололедица.