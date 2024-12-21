Польша выразила протест Украине из-за флагов запрещенной УПА на военной технике

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал провокацией размещение флагов Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской и запрещена в РФ) на бронетранспортерах Rosomak. Варшава передала военную технику Киеву для боев с Россией.

«Это провокация, которой не должно быть. Я поручил срочно связаться с украинским атташе в Варшаве, чтобы прояснить этот вопрос»,— написал господин Косиняк-Камыш в соцсети X.

Видеозапись с флагами УПА (запрещена в России) распространили накануне, 20 декабря, в соцсетях.

УПА была создана в 1943 году Организацией украинских националистов (ОУН), обе организации в России признаны экстремистскими и запрещены. Украинская повстанческая армия (запрещена в России) уничтожила, по разным данным, от 50 тыс. до 100 тыс. поляков. Сейм Польши в 2016 году признал преступления против поляков геноцидом. 11 июля в Польше объявлен Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного этими организациями.