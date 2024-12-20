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Коммерсантъ FM
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Родственники экс-владельцев «Макфы» предложили прокуратуре мировое соглашение

Прокуратура рассмотрит возможность заключить мировые соглашения с Оксаной Юревич и Михаилом Подоляко — родственниками экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова соответственно. Адвокат Игорь Трунов сообщил, что при положительном решении с ответчиков не будут забирать сверх арестованного на счетах. Разбирательства касаются компании «Макфа», которую национализировали весной 2024 года.

Фото: Георгий Лисицкий, Коммерсантъ

Фото: Георгий Лисицкий, Коммерсантъ

«Прокуратура рассмотрит возможность заключить мировые соглашения с Оксаной Юревич и Михаилом Подоляко, в связи с привлечением которого общая сумма иска выросла до 19,7 млрд руб. Это значит, что у ответчиков не будут забирать ничего сверх того, что арестовано на счетах»,— сказал господин Трунов порталу 74.ru.

Адвокат сообщил, что прокуратура «не проявила оптимизма» по вопросу заключения мирового соглашения с другими ответчиками. Экс-владельцы «Макфы» «готовы предложить 20 млрд» руб.

Генпрокуратура требует с семей Михаила Юревича и Вадима Белоусова 19,7 млрд руб. Речь идет о дивидендах, распределенной прибыли и займах, полученных с 2002 по 2024 годы.

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В мае Центральный районный суд Челябинска по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства акции АО «Макфа» и активы связанным с ним 26 компаний. Ответчиками выступали 33 юридических и 13 физических лиц, в том числе Михаил Юревич и Вадим Белоусов.

О национализации «Макфы» — в материале «Ъ» «Росимущество запасается макаронами».

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