На Советской площади открылся главный «Якаток» области

Главный каток Ярославля и всей области открылся сегодня на Советской площади в центре города. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Около храма Ильи Пророка появилась большая ледовая площадка, окруженная дорожками. Каток может одновременно принять до 600 человек.

Открытие сопровождалось театрализованным представлением, после которого на лед вышли горожане. Катание на «Якатке» бесплатное, инфраструктура включает в себя теплые раздевалки, пункт проката и заточки коньков. График работы и даты бронирования можно найти на сайте новыйгод76.рф.

Рядом с катком на Советской площади работает новогодняя ярмарка с аттракционами, что делает этот район идеальным местом для проведения зимних праздников.

Алла Чижова