В Екатеринбурге в галерее «Синара Арт» открылся масштабный выставочный проект «Пересечения», который рассказывает о деятельности галереи и Фонда поддержки и реализации культурных инициатив «Синара» за несколько лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Художник Дамир Муратов Фото: Анастасия Лесникова В галерее «Синара Арт» открылся выставочный проект «Пересечения» Фото: Анастасия Лесникова В галерее «Синара Арт» открылся выставочный проект «Пересечения» Фото: Анастасия Лесникова Следующая фотография 1 / 3 Художник Дамир Муратов Фото: Анастасия Лесникова В галерее «Синара Арт» открылся выставочный проект «Пересечения» Фото: Анастасия Лесникова В галерее «Синара Арт» открылся выставочный проект «Пересечения» Фото: Анастасия Лесникова

По словам куратора выставки Юлии Борзенковой, «Синара Арт» и фонд занимаются работой с художниками резиденции в Екатеринбурге, поддержкой молодых авторов, просветительской деятельностью и собственным искусством. «Все направления являются для нас определяющими и, несмотря на то, что эти форматы довольно разнообразны, все они пересекаются и дополняют друг друга по своим смыслам и задачам»,— рассказала она.

Проект «Пересечения» разделен на пять блоков: выставки «Пересечения», «Сила формы. Индустриальное искусство», «Вечносияние Урала», «забывай меня Не» и выставка-продажа.

Открывает проект творчество уральского художника Валентина Новиченко. «Сила формы. Индустриальное искусство» демонстрирует индустриальные пейзажи, которые являются олицетворением Урала и символом индустриальной мощи России.

В разделе с одноименным названием представлены работы таких авторов различных художественных направлений и периодов, как Ивана Слюсарева и арт-группы «Синие Носы», Леонарда Туржанского, Ильи Кабакова и других значимых авторов Урала и России. Выставка поддерживает концепцию четырех полотен Александра Виноградова и Владимира Дубосарского «Времена года русской живописи», которые отражают все «хиты» Третьяковской галереи. По мнению Юлии Борзенковой, соединив авторов из коллекции различных периодов и направлений, «сложились интересные диалоги».

Персональная выставка «Вечносияние Урала» современного художника Дамира Муратова продемонстрировала произведения, через которые переданы характер Урала: его природные ландшафты, историческое значение и культурное наследие. Одной из главных тем «Вечносияние Урала» стал конструктивизм, поэтому посередине выставочного зала художник собрал екатеринбургский Главпочтамт из бандеролей.

«забывай меня Не» — выставка современного мультимедийного художника Zean Zack’а (Ивана Захарова). Художник посветил экспозицию теме взросления, расставанию с родным местом и близкими людьми, поэтому название отсылает к бегущей строке, то есть «Не забывай меня». В картинках Zean Zack’а есть лирический герой. Он добавил, что «это отсылка на французский фильм, в котором главный герой не говорит ни слова, а лишь закадровый голос ведет монолог о депрессивности и апатичности жизни».

Завершающая выставка-продажа — собрание произведений искусства молодых авторов и известных художников. Среди них авторы-резиденты галереи: Екатерина Поединщикова, Людмила Баронина, а также Федор Телков, Ульяна Розина.

Обновленная галерея размещена в корпусе «Синара Центра», расположенного на углу Верх-Исетского бульвара и улицы Репина. «Основной акцент концепции пересечений — это размещение актуального современного искусства в историческом здании XIX века»,— говорится в пресс-релизе галереи.



Проект «Пересечения» будет представлена для посещения в галерее «Синара Арт» с 21 декабря по 30 марта 2025 года.

Анастасия Лесникова