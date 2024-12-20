Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В галерее «Синара Арт» открылся выставочный проект «Пересечения»

В Екатеринбурге в галерее «Синара Арт» открылся масштабный выставочный проект «Пересечения», который рассказывает о деятельности галереи и Фонда поддержки и реализации культурных инициатив «Синара» за несколько лет.

Предыдущая фотография
Художник Дамир Муратов

Художник Дамир Муратов

Фото: Анастасия Лесникова

В галерее «Синара Арт» открылся выставочный проект «Пересечения»

В галерее «Синара Арт» открылся выставочный проект «Пересечения»

Фото: Анастасия Лесникова

В галерее «Синара Арт» открылся выставочный проект «Пересечения»

В галерее «Синара Арт» открылся выставочный проект «Пересечения»

Фото: Анастасия Лесникова

Следующая фотография
1 / 3

Художник Дамир Муратов

Фото: Анастасия Лесникова

В галерее «Синара Арт» открылся выставочный проект «Пересечения»

Фото: Анастасия Лесникова

В галерее «Синара Арт» открылся выставочный проект «Пересечения»

Фото: Анастасия Лесникова

По словам куратора выставки Юлии Борзенковой, «Синара Арт» и фонд занимаются работой с художниками резиденции в Екатеринбурге, поддержкой молодых авторов, просветительской деятельностью и собственным искусством. «Все направления являются для нас определяющими и, несмотря на то, что эти форматы довольно разнообразны, все они пересекаются и дополняют друг друга по своим смыслам и задачам»,— рассказала она.

Проект «Пересечения» разделен на пять блоков: выставки «Пересечения», «Сила формы. Индустриальное искусство», «Вечносияние Урала», «забывай меня Не» и выставка-продажа.

Открывает проект творчество уральского художника Валентина Новиченко. «Сила формы. Индустриальное искусство» демонстрирует индустриальные пейзажи, которые являются олицетворением Урала и символом индустриальной мощи России.

В разделе с одноименным названием представлены работы таких авторов различных художественных направлений и периодов, как Ивана Слюсарева и арт-группы «Синие Носы», Леонарда Туржанского, Ильи Кабакова и других значимых авторов Урала и России. Выставка поддерживает концепцию четырех полотен Александра Виноградова и Владимира Дубосарского «Времена года русской живописи», которые отражают все «хиты» Третьяковской галереи. По мнению Юлии Борзенковой, соединив авторов из коллекции различных периодов и направлений, «сложились интересные диалоги».

Персональная выставка «Вечносияние Урала» современного художника Дамира Муратова продемонстрировала произведения, через которые переданы характер Урала: его природные ландшафты, историческое значение и культурное наследие. Одной из главных тем «Вечносияние Урала» стал конструктивизм, поэтому посередине выставочного зала художник собрал екатеринбургский Главпочтамт из бандеролей.

«забывай меня Не» — выставка современного мультимедийного художника Zean Zack’а (Ивана Захарова). Художник посветил экспозицию теме взросления, расставанию с родным местом и близкими людьми, поэтому название отсылает к бегущей строке, то есть «Не забывай меня». В картинках Zean Zack’а есть лирический герой. Он добавил, что «это отсылка на французский фильм, в котором главный герой не говорит ни слова, а лишь закадровый голос ведет монолог о депрессивности и апатичности жизни».

Завершающая выставка-продажа — собрание произведений искусства молодых авторов и известных художников. Среди них авторы-резиденты галереи: Екатерина Поединщикова, Людмила Баронина, а также Федор Телков, Ульяна Розина.

Обновленная галерея размещена в корпусе «Синара Центра», расположенного на углу Верх-Исетского бульвара и улицы Репина. «Основной акцент концепции пересечений — это размещение актуального современного искусства в историческом здании XIX века»,— говорится в пресс-релизе галереи.


Проект «Пересечения» будет представлена для посещения в галерее «Синара Арт» с 21 декабря по 30 марта 2025 года.

Анастасия Лесникова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...