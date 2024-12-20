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Коммерсантъ FM
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Der Spiegel сообщил о планах Шольца отправиться в Москву с «мирной миссией»

В оппозиционной партии Германии «Христинско-демократический союз» (ХДС) «ходят слухи» о планах канцлера ФРГ Олафа Шольца отправиться в Москву с «мирной миссией» в ближайшие дни, сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на источники. В частности, о возможной поездке канцлера в Москву сказал член Восточного комитета германской экономики.

Владимир Путин и Олаф Шольц в феврале 2022 года

Владимир Путин и Олаф Шольц в феврале 2022 года

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин и Олаф Шольц в феврале 2022 года

Фото: пресс-служба президента РФ

«Член ХДС наклоняется вперед и шепчет, что на прошлой неделе он услышал очень, очень интересную историю. Его старый знакомый и его компания являются членами Восточного комитета германской экономики, у которого на протяжении десятилетий были прекрасные контакты с Кремлем. И там, в Восточном комитете, твердо убеждены, что канцлер в ближайшие дни отправится с "мирной миссией" в Москву»,— сообщил Der Spiegel.

Как отметил собеседник журнала, у него нет данных, которые бы подтвердили информацию о готовящейся поездке господина Шольца. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сообщил ТАСС, что Кремль не получал запросов на визит немецкого канцлера в Россию.

В последний раз Олаф Шольц приезжал в Москву 15 февраля 2022 года. В декабре 2022 года господин Шольц провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, после чего политики не контактировали вплоть до 15 ноября 2024 года. Тогда по инициативе немецкой стороны политики вновь созвонились и договорились, что их помощники будут на связи.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Олаф Шольц готовится ко второму звонку».

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