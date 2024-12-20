Чебоксарца задержали за кражу 11 упаковок сыра

В Чебоксарах полиция задержала местного жителя за кражу 11 упаковок сыра из супермаркета на улице Ярмарочной. Информация об этом опубликована в Telegram-канале МВД по Чувашской Республике.

Работники магазина обнаружили пропажу и сообщили в полицию. Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 19-летний молодой человек с более чем 10 судимостями за мелкие хищения, кражи и угон автомобилей. Подозреваемый признал свою вину, сообщив, что съел похищенные продукты.

На время расследования ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Влас Северин