Мэр попросил ярославцев осторожней ходить по городу

Мэр Ярославля Артем Молчанов попросил жителей города осторожнее передвигаться по городу из-за прошедшего ледяного дождя. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Наши коммунальные службы занимаются подсыпкой и обработкой тротуаров и дорог реагентами и песко-соляной смесью. Работают непрерывно, но охватить весь город одновременно невозможно, поэтому прошу жителей осторожно передвигаться по улицам города»,— говорится в сообщении господина Молчанова.

Он также обратился к бизнесу, который попросил привести свои прилегающие территории в порядок. По данным синоптиков, сегодня ночью в Ярославле пройдет небольшой снег, а завтра днем будет ясно. Температура воздуха не опустится ниже минус 2 градусов.

Алла Чижова