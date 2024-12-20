Прокуратура внесла представление «ТГК-2» из-за отключений тепла в Ярославле

Прокуратура Ярославля обнаружила нарушения в работе ПАО «ТГК-2» по организации теплоснабжения и внесла представление компании для их устранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Чижова / Коммерсантъ Фото: Алла Чижова / Коммерсантъ

Как рассказали в прокуратуре, с начала отопительного сезона в городе произошло около 200 аварий на сетях «ТГК-2». В декабре из-за дефектов прекратилась подача тепла в многоквартирные дома Кировского района и более 100 жилых домов, включая объекты социальной инфраструктуры, Красноперекопского района.

Как сообщила «Ъ-Ярославль» депутат муниципалитета Ярославля Евгения Овод, авария в Красноперекопском районе произошла 18 декабря. Проблемы до сих пор сохраняются в доме по адресу Нефтяников, 31, где после подключения тепла произошел прорыв системы отопления внутри дома.

Прокуратура считает, что бездействие компании угрожает здоровью граждан. В связи с этим в адрес руководства «ТГК-2» направлено представление о необходимости принять меры и провести перерасчет за некачественные услуги.

Ранее, в ноябре, аналогичные нарушения также были выявлены прокуратурой. После вмешательства органов надзора проблемы были устранены, и потребителям был произведен перерасчет.

Антон Голицын