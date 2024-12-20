Жители Китая и Казахстана планируют посетить Сочи и Адлер в праздники

Путешественники из других стран готовы провести Новый год в России. Жители Китая интересуются Адлером и Краснодаром, а жители Казахстана – Сочи, заявили в пресс-службе сервиса «Туту».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Большинство иностранцев, которые намерены посетить Россию, выбирают Москву и Санкт-Петербург. В первую очередь билетами на новогодние праздники интересуются жители Беларуси. Также Новый год в столице России планируют провести туристы из Китая, Турции, Швейцарии, Франции и других стран.

Самолеты и железнодорожный транспорт одинаково популярны у тех, кто приезжает в РФ из-за границы: доля пассажиров составляет 40% в обоих случаях. Автобусы менее популярны — доля пассажиров – 20%.

В исследовании отмечается, что за год выросло количество пассажиров из Узбекистана, но снизилось до нуля из Финляндии. На 21% выросло количество туристов из Беларуси, на 60% – из Узбекистана. На 9% упал интерес к новогоднему отдыху в России у жителей Казахстана, на 22% – вырос у жителей Армении. Последние преимущественно едут в Краснодарский край.

Вячеслав Рыжков