Четверо жителей Нефтекамска осуждены за кражу трубопроводов на 36 млн рублей

Нефтекамский городской суд признал четверых местных жителей виновными в грабеже (п. «а» ч.3 и п. «а,б» ч.3 ст.161 УК РФ). Как сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии, с августа 2020 года по апрель 2021 года они открыто похитили выведенные из эксплуатации трубопроводы, переданные в аренду ООО «Башнефть-Добыча», и продали их третьим лицам

Своими действиями осужденные причинили «АНК «Башнефть» ущерб на сумму более 36 млн руб. Им назначено от шести с половиной до восьми с половиной лет лишения свободы. Также суд обязал подсудимых возместить причиненный ущерб.

Майя Иванова