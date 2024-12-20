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Четверо жителей Нефтекамска осуждены за кражу трубопроводов на 36 млн рублей

Нефтекамский городской суд признал четверых местных жителей виновными в грабеже (п. «а» ч.3 и п. «а,б» ч.3 ст.161 УК РФ). Как сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии, с августа 2020 года по апрель 2021 года они открыто похитили выведенные из эксплуатации трубопроводы, переданные в аренду ООО «Башнефть-Добыча», и продали их третьим лицам

Своими действиями осужденные причинили «АНК «Башнефть» ущерб на сумму более 36 млн руб. Им назначено от шести с половиной до восьми с половиной лет лишения свободы. Также суд обязал подсудимых возместить причиненный ущерб.

Майя Иванова

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