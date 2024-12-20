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СвЖД подготовила к реконструкции участок Коротчаево — Новый Уренгой

Свердловская железная дорога (СвЖД) завершила подготовительный этап реконструкции инфраструктуры на участке Коротчаево — Новый Уренгой (север Уральского федерального округа). Проект реализуется в рамках соглашения между ОАО «РЖД» и правительством Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), подписанного в январе 2024 года и рассчитанного до 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.

Свердловская железная дорога (СвЖД) завершила подготовительный этап реконструкции инфраструктуры на участке Коротчаево — Новый Уренгой

Свердловская железная дорога (СвЖД) завершила подготовительный этап реконструкции инфраструктуры на участке Коротчаево — Новый Уренгой

Фото: Пресс-служба СвЖД

Свердловская железная дорога (СвЖД) завершила подготовительный этап реконструкции инфраструктуры на участке Коротчаево — Новый Уренгой

Фото: Пресс-служба СвЖД

Как уточняется в сообщении, проведена модернизация производственной базы путевой машинной станции в Сургуте, в частности, улучшено ее техническое оснащение. Так, на площадке смонтированы два стационарных козловых крана грузоподъемностью 15 тонн каждый, обновлены существующие и построены новые подкрановые пути. Помимо этого, СвЖД расширила площадку для хранения щебня до 100 тыс. куб. м.

В парк путевой машинной станции была доставлена строительная техника: железнодорожный кран для укладки рельсошпальной решетки, три автогрейдера, бульдозер и многофункциональный мини-погрузчик с дополнительным навесным оборудованием. Вагоны-платформы оснастили аппарелями для выгрузки дорожно-строительных машин на месте проведения работ.

Рядом со станцией Пуровск и разъездом Ягенетта в ЯНАО СвЖД разместила дополнительные площадки для складирования щебня. Около Ягенетты построен повышенный и погрузочно-разгрузочный пути. Начало активной фазы строительства запланировано на лето следующего года.

Предполагается, что в рамках соглашения СвЖД проведет капитальный ремонт пути и реконструкцию железнодорожных мостов на участке Коротчаево — Новый Уренгой длиной 75 км.

Анастасия Таначева

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