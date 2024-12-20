В Чебоксарах завершено строительство двух проблемных домов жилого комплекса «Гагарин», что позволило восстановить права 467 обманутых дольщиков. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя Чувашии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чебоксарах ввели в эксплуатацию два проблемных дома ЖК «Гагарин»

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ В Чебоксарах ввели в эксплуатацию два проблемных дома ЖК «Гагарин»

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Администрация города выдала разрешение на ввод в эксплуатацию обоих домов. Завершение строительства первой позиции жилого комплекса состоялось 20 декабря, после чего было выдано соответствующее разрешение. Ранее аналогичный документ получили для второй позиции. Теперь все 467 дольщиков смогут получить ключи от своих квартир.

Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что в 2024 году ключи от квартир получат еще 590 участников долевого строительства ООО «СЗ «Лидер». Строительство двух домов в микрорайоне «Кувшинка» планируется завершить к концу первого полугодия следующего года. «Тем самым мы полностью закроем в республике вопрос обманутых дольщиков»,— подчеркнул господин Николаев.

Он также напомнил, что с 2019 года в стране действует система эскроу-счетов, которая обеспечивает защиту средств участников долевого строительства. Этот механизм применяется как для многоквартирных, так и для частных домов.

Строительство ЖК «Гагарин» началось в 2017 году, однако в 2021 году из-за нарушения сроков сдачи оба дома были включены в Единый реестр проблемных объектов. В июле 2023 года новый инвестор, ООО «СМУ-13», подписал соглашение о завершении строительства домов в жилом комплексе «Гагарин» в 2024 году и объектов в микрорайоне «Кувшинка» в 2025 году.

Анар Зейналов