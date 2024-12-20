В ГК «Альфа» прокомментировали планы по повышению этажности новостройки в центре Перми

В группе компаний «Альфа» прокомментировали планы по повышению высоты строящегося дома «Кама» на ул. Советской, 16. Недавно интернет-журнал «Звезда» сообщил, что в краевую госинспекцию по охране объектов культурного наследия поступил на согласование акт историко-культурной экспертизы, обосновывающей увеличение высотности дома на ул. Советской, 16. Так, высота будущего премиального дома «Кама» вырастет с 25 до 36 м (с 6 до 9 этажей).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: наш.дом.рф Фото: наш.дом.рф

Гендиректор ГК «Альфа» Сергей Ширинкин подтвердил, что возглавляемая им группа действительно планирует повысить высоту дома «Кама». Проект повышенной высотности в 36 м был одобрен градсоветом еще два года назад. Сейчас в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС) дом «Кама» указан 10-этажным. В «Альфе» уточнили, что пока на площадке по ул. Советской, 16, можно возвести шесть наземных этажей и четыре подземных. По планам, после процедуры согласований высота дома вырастет до девяти наземных этажей, подземные этажи останутся в прежнем объеме.

«Компания понимает ответственность строительства в историческом центре и влияние на облик города. Проект создавался так, чтобы органично вписать новый жилой комплекс в окружающую архитектуру: в фасадах будут отсылки к губернскому прошлому города, а также элементы пермского звериного стиля в декоре»,— подчеркнул Сергей Ширинкин. Документация о повышении высоты дома до 36 м, максимально разрешенной отметки в месте размещения объекта, сейчас находится на согласовании историко-культурной экспертизы. По данным гендиректора «Альфы», участок строительства по ул. Советской, 16а, имеет перепад рельефа 8 м в сторону Камы. Фактически высота дома со стороны ул. Советской составит 30 м. Кроме того, дом разноуровневый, и максимальной высоты комплекс будет достигать лишь в части здания, пояснил господин Ширинкин.