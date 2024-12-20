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Коммерсантъ FM
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Вадим Верник с документальным монологом «Майя Плисецкая. Пять дней с легендой»

В театральном центре «На Страстном» 22 декабря пройдет презентация и первый публичный показ нового формата — документальный монолог, в основу которого вошли эксклюзивные истории из книги Вадима Верника «Майя Плисецкая. Пять дней с легендой...». Этот уникальный жанр сочетает документальное кино и театральный монолог, представляя подлинные события глазами очевидцев и действующих лиц. Вадим Верник поделится документальной историей, а зрители увидят видеоматериалы с балериной, ее окружением и отрывки из интервью. Помимо этого, будет возможность пообщаться с автором лично. В таком формате пройдет цикл мероприятий, посвященных Майе Плисецкой, каждый слушатель сможет погрузиться в жизнь и творчество легендарной балерины, чье 100-летие со дня рождения мы отметим в наступающем году.

Майя Плисецкая и Вадим Верник

Майя Плисецкая и Вадим Верник

Майя Плисецкая и Вадим Верник

Нина Никифорова

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