Вадим Верник с документальным монологом «Майя Плисецкая. Пять дней с легендой»

В театральном центре «На Страстном» 22 декабря пройдет презентация и первый публичный показ нового формата — документальный монолог, в основу которого вошли эксклюзивные истории из книги Вадима Верника «Майя Плисецкая. Пять дней с легендой...». Этот уникальный жанр сочетает документальное кино и театральный монолог, представляя подлинные события глазами очевидцев и действующих лиц. Вадим Верник поделится документальной историей, а зрители увидят видеоматериалы с балериной, ее окружением и отрывки из интервью. Помимо этого, будет возможность пообщаться с автором лично. В таком формате пройдет цикл мероприятий, посвященных Майе Плисецкой, каждый слушатель сможет погрузиться в жизнь и творчество легендарной балерины, чье 100-летие со дня рождения мы отметим в наступающем году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Майя Плисецкая и Вадим Верник

Майя Плисецкая и Вадим Верник



Нина Никифорова