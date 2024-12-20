В поселке Западный легковой автомобиль врезался в автобус с пассажирами

В поселке Западный Челябинской области водитель легкового автомобиля врезался в микроавтобус №136К. Два пассажира маршрутки получили травмы, сообщает пресс-служба Госавтосинпекции региона.

Авария произошла в 12:10 20 декабря на нерегулируемом перекрестке. Легковой автомобиль двигался по второстепенной дороге и не предоставил преимущество в движении микроавтобусу, который ехал по главной трассе. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте и выясняют причину ДТП.