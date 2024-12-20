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Коммерсантъ FM
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На Запорожской АЭС автоматически отключена линия «Ферросплавная-1»

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) произошло автоматическое отключение высоковольтной линии энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1», сообщила пресс-служба станции. Собственные нужды объекта запитаны от линии 750 кВ «Днепровская». Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано.

Согласно сообщению, радиационный фон на станции и прилегающей территории остается стабильным и соответствует нормам эксплуатации энергоблоков. Он не превышает естественных фоновых природных значений.

Все блоки ЗАЭС в настоящее время остановлены и находятся в состоянии «холодный останов», напомнили в пресс-службе. Оборудование обслуживается по регламентам при строгом контроле норм радиационной безопасности.

В последний раз линия «Ферросплавная-1» отключалась действием автоматики 30 ноября. Ее работу возобновили на следующий день. Инцидент не вызвал нарушений пределов и условий безопасности. ЗАЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 гВт. С октября 2022 года станция находится под управлением АО «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»).

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