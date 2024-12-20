«Хор Турецкого», «Щелкунчик» и «Последний Ронин»

В Челябинске на предновогодней неделе пройдут концерты «Хора Турецкого», певца Владислава Косарева, «Рождественский вечер» с исполнением композиций на органе, а также ледовое шоу «Щелкунчик и Мышиный король». В театрах покажут спектакли «Волшебник изумрудного города», «Обед для грешников» и балет «Щелкунчик». В кинотеатрах выйдет в прокат фильм «Последний Ронин».

Концерты

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В МТС Live Холле 22 декабря состоится выступление «Хора Турецкого». Коллектив исполнит лучшие песни из мировой коллекции новогодних хитов в оригинальных аранжировках, а также авторские композиции. Стоимость билета – от 2 тыс. до 6 тыс. руб. Возрастного ограничения нет.

В концертном зале имени Сергея Прокофьева 23 декабря выступит певец Владислав Косарев. В программе «Пока часы двенадцать бьют» будут песни «Будь со мной», «Золотое танго», «Хорошо», «Платье», Let it snow, Moon River, She’s a Lady, Giamaica и другие композиции известных музыкантов. Совместно с Владиславом Косаревым выступит Уральский духовой оркестр. Стоимость билета – от 1,4 тыс. до 1,8 тыс. руб. 6+

В зале камерной и органной музыке «Родина» 24 декабря состоится концерт с музыкальной программой «Рождественский вечер». Она включает в себя композиции Иоганна Баха, Георга Генделя, Франца Шуберта, Шарль-Мари Видора, Антонио Вивальди и других. Стоимость билета – от 900 до 1,1 тыс. руб. 6+.

На ледовой арене «Трактор» 25 и 26 декабря состоится шоу фигуриста Ильи Авербуха «Щелкунчик и Мышиный король». В программе участвуют олимпийские чемпионы по фигурному катанию. Зрителям обещают масштабные декорации, многоуровневую сценографию, спецэффекты, хореографию, выступления воздушных гимнастов и акробатов, музыкантов, исполняющих партии из классического балета Петра Чайковского. Стоимость билета – от 1,1 тыс. до 4,2 тыс. руб. Возрастных ограничений нет.

Спектакли

В Челябинском молодежном театре 21 декабря состоится премьера спектакля «Волшебник Изумрудного города». Девочка Элли из Канзаса попадает в волшебную страну, куда ее дом переносит ураган, вызванный злой волшебницей Гингемой. Помочь ей вернуться домой может только волшебник Гудвин из Изумрудного города. На своем пути к нему девочка повстречает верных друзей — Страшилу, Железного Дровосека и Трусливого Льва. Стоимость билета – от 600 до 800 руб. 6+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ

С 22 декабря в театре оперы и балета имени Михаила Глинки стартуют показы балета «Щелкунчик». Во время первого действия гости спектакля увидят марш, баталию мышей и солдатиков, а также Щелкунчика. Во втором действии зрителям представят «Карнавал сладостей» с «ожившими» куклами-лакомствами. Также на сцену выйдут Арлекин, Коломбина и Арапчата. Стоимость билета – от 800 до 6 тыс. руб. 6+.

В театре драмы имени Наума Орлова 25 декабря состоится комедийный спектакль «Обед для грешников». Согласно сюжету, транснациональная компания в Лондоне ожидает приезда американского босса. У него есть необычное правило — увольнять всех сотрудников, не живущих в браке. Молодой директор лондонского офиса, боясь такого расклада событий, предлагает своей возлюбленной притвориться молодоженами, однако она наотрез отказывается и уходит от героя со скандалом. В итоге из всех опрошенных на роль жены соглашается только домработица, которая в два раза старше молодого директора. Ужин с боссом и его супругой проходит спокойно, пока к главному герою домой не заявляются его возлюбленная и еще десяток женщин. Главные роли сыграли Дмитрий Мазуров, Татьяна Кравченко и Владимир Долинский. Стоимость билета – от 1,9 тыс. до 5,9 тыс. руб. 16+.

Выставки

В Доме общественного собрания открылась выставка «Пока часы 12 бьют». На ней представлены самые разные виды часов — настенные, напольные, ходики, будильники, часы с кукушкой и маятником, часы начала ХХ века в деревянном корпусе и часы советской эпохи. Стоимость билета –от 150 до 200 руб. Возрастных ограничений нет.

Кино

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В челябинских кинотеатрах с 26 декабря выходит в прокат фильм «Последний Ронин». Действие происходит в далеком будущем, цивилизация почти уничтожена в результате ядерной войны. Одинокий путник Ронин пересекает пустоши, чтобы найти убийцу своего отца. На каждом шагу его подстерегают бандиты и охотники за головами. Однажды Ронин встречает девочку-подростка Марию, которая обещает ему наивысшую плату, если он поможет найти место ее рождения. Главные роли сыграли Юрий Колокольников и Диана Енакаева. Стоимость билета зависит от кинотеатра и времени начала сеанса. 18+.

Ольга Воробьева