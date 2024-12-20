Главе СКР доложат о невыплате зарплаты на предприятии под Волгоградом

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов доложит о ходе проверки по факту невыплаты зарплаты на предприятии Волжского и по доводам обращения. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин. По факту невыплаты зарплаты следственные органы регионального подразделения СКР ранее начали проверку.

Согласно релизу, работники химического предприятия в Волжском Волгоградской области в обращении к господину Бастрыкину, опубликованном в Сети, рассказали о несвоевременной выплате зарплаты после появления на предприятии нового директора. Также коллектив организации пожаловался на отсутствие надлежащих условий труда.

Павел Фролов