Экс-чиновница из Башкирии Яна Гайдук пробудет под домашним арестом до 23 марта

Кировский районный суд Уфы продлил до 23 марта домашний арест Яне Гайдук, бывшему председателю госкомитета Башкирии по молодежной политике. Об этом «Ъ-Уфа» сообщил адвокат обвиняемой Ильмир Шамматов. Защита намерена обжаловать решение суда.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», госпожа Гайдук была задержана в начале июня, она обвиняется в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия, (ч. 3 ст. 286 УК РФ) при переоборудовании объекта культурного наследия регионального значения — Дома Костерина в центре Уфы — в молодежное пространство «Йэшлек-хаус». По версии следствия, она нашла подрядчика для ремонта здания без конкурсных процедур. Кроме того, во время работ были нарушены нормы о защите объектов культурного наследия, а ремонт был оплачен без фактической проверки, считают в управлении СКР по Башкирии.

Заказчиком ремонта было ГАУ «Республиканский центр волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив», подведомственное госкоммолодежи. По словам защитника госпожи Гайдук, подрядчиком было ООО «Альбит».

Вину экс-чиновница не признает. В августе она подала заявление об отправке в зону СВО, однако по словам Ильмира Шамматова, вопрос о заключении контракта с Минобороны РФ «остается открытым». «Несмотря на действующее законодательство, которое дает возможность подсудимым уходить на СВО, есть некоторые условия, которые находятся, так скажем, "между строк"», — прокомментировал он, не пояснив, о каких условиях идет речь.

В октябре уголовное дело в отношении Яны Гайдук было передано в Кировский районный суд.

Идэль Гумеров