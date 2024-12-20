Уральская рок-группа «Топ» Евгения Горенбурга выпустила альбом «Топонимика»

Музыкальная рок-группа «Топ», возглавляемая Евгением Горенбургом, выпустила новый альбом «Топонимика». Он стал восьмым в дискографии группы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Горенбург во время выступления группы «Топ»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Евгений Горенбург во время выступления группы «Топ»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как рассказал Евгений Горенбург, в альбом вошли девять песен о любви и родном городе Екатеринбурге. «Альбом писался, когда Екатеринбургу исполнялось 300 лет (в 2023 году — "Ъ-Урал"). Это был большой юбилей, для которого мы написали несколько песен про любимый город. В процессе стало понятно, что в нашем творчестве есть большая часть Екатеринбурга. Не каждая песня из альбома посвящена родному городу, но мы надеемся, что определенная "уральскость" есть в каждой песне»,— отметил он.

Альбом «Топонимика» впервые объединил женский и мужской вокал. Песня «Пионы» из альбома уже попала в хит-парад «Чартова дюжина» «Нашего радио».

Презентация альбома состоится в культурно-выставочном комплексе «Синара Центр» 13 января 2025 года — в день рождения Евгения Горенбурга (ему исполнится 65 лет).

Свердловская рок-группа «Топ» основана в 1987 году Евгением Горенбургом, Виктором Шавруковым и Алексеем Хоменко. Свою музыку она называет стилем «бабл-гам-рок» — «рок жевательной резинки», то есть — веселый и позитивный. Фронтмен коллектива Евгений Горенбург является директором фестиваля Ural Music Night («Уральская ночь музыки»).

Анастасия Лесникова