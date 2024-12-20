Петербуржцев с 23 декабря будут перевозить новогодние трамваи

На дороги Санкт-Петербурга 23 декабря выйдут праздничные трамваи. За рулем общественного транспорта можно будет встретить «Дедов Морозов» и «Снегурочек», сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков.

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Чиновник отметил, что в Северной столицы дали старт акциям «Волшебный трамвай» и «Везет в Новый год». Трамваи украсят праздничными гирляндами, чтобы добавить праздничного настроения в преддверии Нового года.

«Новинка этого года – "Передвижная станция снеговиков", созданная на базе грузового трамвая. В новогодние праздники платформа со сказочными персонажами будет курсировать по центру города, создавая атмосферу сказки и волшебства»,— добавил господин Поляков.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что спрос на сладкие подарки в преддверии Нового года вырос в Петербурге на 80%.

Татьяна Титаева