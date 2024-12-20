Районные власти обжаловали возврат 11 млн рублей субсидий в бюджет Башкирии

Администрация Нуримановского района не будет возвращать в бюджет Башкирии 11,3 млн руб., выделенных на ремонт моста над рекой Симкой в деревне Чандар, как того требовало региональное министерство финансов. С доводами районных властей согласился арбитражный суд Уральского округа, отменивший решения судов двух нижестоящих инстанций.

Как сообщал «Ъ-Уфа», поводом для спора стало использование бюджетной субсидии на строительство нового моста, тогда как она была выделена на ремонт старого. Кроме того, генподрядчик — АО «Башкиравтодор» — использовал при строительстве моста водопропускные трубы, бывшие в употреблении. По мнению минфина, таким образом районная администрация, выступавшая заказчиком проекта, существенно нарушила условия субсидирования.

В судах администрация доказывала, что вынуждена была построить новый мост из-за недобросовестности предыдущего подрядчика, разобравшего старое сооружение, однако не выполнившего обязательства по ремонту. Кроме того, была смещена ось дороги и испорчены опоры моста. Покупка использованных труб обосновывалась ростом цен на металл. Несмотря на приведенные доводы, арбитражный суд Башкирии и восемнадцатый арбитражный апелляционный суд встали на сторону минфина.

Суд кассационной инстанции не согласился с их выводами. Коллегия установила, что ремонт моста был невозможен по причинам, не зависящим от администрации, тогда как власти приняли исключительные меры для возведения пригодного для эксплуатации моста.

Кроме того, суд усмотрел формальный подход со стороны министерства, заявившего, что районная администрация Нуримановского района должна была переоформить документы для получения субсидии. Что касается выводов судов об использовании бывших в употреблении труб, то, по мнению кассационной коллегии, это не свидетельствует о нецелевом использовании бюджетных средств.

Идэль Гумеров