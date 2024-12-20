Сотрудник скорой помощи подозревается в передаче информации ритуальному агентству

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника Пермской станции скорой медицинской помощи. Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни с использованием своего служебного положения).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По версии следствия, подозреваемый незаконно передавал за вознаграждение одному из ритуальных агентств Перми данные об умерших и их близких родственниках. Это позволяло работникам агентства в числе первых приезжать по адресу, где умер человек, а также оказывать давление на его близких родственников, предлагая заключить договор именно с их агентством.

Следователями совместно с полицейскими проведены обыски на Пермской станции скорой медицинской помощи, в офисе агентства и жилищах фигурантов уголовного дела.