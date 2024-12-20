Пострадавший при столкновении тюбинга и катера пассажир взыскал 500 тысяч рублей

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Башкирии оставила в силе решение Мелеузовского районного суда от 9 сентября этого года о взыскании компенсации морального вреда за травмы пассажира при столкновении гидроцикла и катера.

По материалам дела, 10 июля 2022 года около 10:00 на Нугушском водохранилище возле базы отдыха «Пиратская бухта» Максим Маркелов катал отдыхающих на водном тюбинге, прицепив его тросом к гидроциклу Sea-Doo. Тюбинг столкнулся с катером Sleder, которым управлял Ярослав Зорин. Один из отдыхающих умер, еще один был тяжело травмирован и с августа по ноябрь 2022 года находился на больничном.

Пострадавший и его супруга требовали с Максима Маркелова, Ярослава Зорина, его супруги и владельца катера компенсацию морального вреда в размере 1 млн руб., расходы на лечение, дополнительное питание, лекарства в размере 67,2 тыс. руб., утраченный заработок по основному месту трудовой деятельности 181,9 тыс. руб., в пользу жены потерпевшего — дополнительные расходы, связанные с уходом за истцом, 18,8 тыс. руб., расходы по подготовке к медицинским процедурам, которые они не смогли пройти из-за травмы, в размере 162,4 тыс. руб.

Из-за ранений, указано в иске, пострадавший «испытывал физические и нравственные страдания», выразившиеся в нарушении сна, депрессии, частичной потери памяти, процесс восстановления которой длился несколько месяцев.

Решением Мелеузовского районного суда от 9 сентября этого года иск удовлетворен частично, с господ Маркелова и Зорина солидарно в пользу пострадавшего взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тыс. руб., с Максима Маркелова в пользу пассажира —утраченный заработок в размере 135,7 тыс. руб., расходы на дополнительное лечение — 28,7 тыс. руб. С Максима Маркелова в пользу супруги пострадавшего взыскано 68,8 тыс. руб. Супругу господина Зорина и владельца катера от обязанностей ответчика суд освободил.

Представитель Ярослава Зорина подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить решение суда в части взыскания с него в пользу пострадавшего морального вреда и возложить ответственность по компенсации только на Максима Маркелова. Заявитель просил учесть выводы судебной экспертизы, согласно которым основной причиной столкновения является нарушение со стороны судоводителя гидроцикла, который в отличие от него мог избежать столкновения. Верховный суд Башкирии не нашел оснований для удовлетворения жалобы.

В ноябре этого года Мелеузовский районный суд обязал владельцев катера Ярослава Зорина и гидроцикла Максима Маркелова выплатить по 1 млн руб. родственникам второго пострадавшего, который погиб во время этой аварии.

Майя Иванова