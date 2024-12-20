В Астрахани появятся «Ледовый дворец» и зерновой терминал

В ходе заседания инвестиционного совета под председательством губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина затронули тему строительства нового центра спортивной подготовки. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Объект появится на Аэропортовском шоссе. Его планируется возвести до конца 2027 года. На реализацию проекта затратят 3,5 млрд руб. Инициатор — ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть». На территории социально значимого объекта будут тренироваться астраханские хоккеисты и фигуристы. Ледовая арена будет рассчитана на 1,6 тыс. зрителей.

По словам господина Бабушкина, благодаря строительству в Астрахани «Ледового дворца» удастся развивать массовый и профессиональный спорт в регионе более активными темпами. Губернатор указал на очередной крупный проект. Речь идет о возведении в Трусовском районе терминального комплекса для перевалки зерна и подсолнечного масла, чем занимается ООО «Каспийская зерновая компания». Глава региона заявил о важности издания распоряжения, согласно которому земли под строительство указанных объектов предоставят без проведения торгов.

Павел Фролов