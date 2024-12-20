Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Муниципал с огнеметом устроил шоу с уборкой снега в Петербурге

Глава Северного округа Петербурга Юрий Куликов пришел на «импровизированный субботник» с огнеметом. Соответствующее видео с саундтреком из фильма «Охотники за привидениями» он опубликовал на своей странице «ВКонтакте».

По словам господина Куликова, уборкой снега в городе занимаются городские службы, техники и волонтеры. Свой поступок он объяснил желанием вдохновить коллег.

«Конечно, мы бы хотели убрать весь снег и лед в нашем городе с помощью вот такого огнемета. Но это — фантастика. Гораздо важнее слаженная работа коммунальных служб и участие неравнодушных граждан»,— сказал глава Северного округа.

Впоследствии чиновник пояснил, что взял огнемет у друзей, которые занимаются реконструкцией. После шоу с зажигательным оружием Куликов таки взялся за лопату и принялся помогать с уборкой.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ГАТИ переключила нейросети на поиск сугробов и наледи на фасадах в Петербурге. Восемь мобильных комплексов будут курсировать по 186 маршрутам.

Андрей Маркелов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...