Муниципал с огнеметом устроил шоу с уборкой снега в Петербурге

Глава Северного округа Петербурга Юрий Куликов пришел на «импровизированный субботник» с огнеметом. Соответствующее видео с саундтреком из фильма «Охотники за привидениями» он опубликовал на своей странице «ВКонтакте».

По словам господина Куликова, уборкой снега в городе занимаются городские службы, техники и волонтеры. Свой поступок он объяснил желанием вдохновить коллег.

«Конечно, мы бы хотели убрать весь снег и лед в нашем городе с помощью вот такого огнемета. Но это — фантастика. Гораздо важнее слаженная работа коммунальных служб и участие неравнодушных граждан»,— сказал глава Северного округа.

Впоследствии чиновник пояснил, что взял огнемет у друзей, которые занимаются реконструкцией. После шоу с зажигательным оружием Куликов таки взялся за лопату и принялся помогать с уборкой.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ГАТИ переключила нейросети на поиск сугробов и наледи на фасадах в Петербурге. Восемь мобильных комплексов будут курсировать по 186 маршрутам.

Андрей Маркелов