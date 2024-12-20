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В Чувашии будут судить 24-летнего организатора подпольного казино

В Вурнарах завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Чебоксар, обвиняемого в организации незаконных азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Чувашской Республике.

В Чувашии будут судить 24-летнего организатора подпольного казино

В Чувашии будут судить 24-летнего организатора подпольного казино

Фото: Пресс-служба СКР по Чувашской Республике

В Чувашии будут судить 24-летнего организатора подпольного казино

Фото: Пресс-служба СКР по Чувашской Республике

По данным следствия, молодой человек с апреля по май 2023 года организовал подпольный игровой салон в нежилом помещении поселка Вурнары. Он закупил компьютерную технику, установил специальное программное обеспечение и начал проводить азартные игры.

По решению суда на имущество обвиняемого, включая изъятое компьютерное оборудование и денежные средства, наложен арест.

Уголовное дело по статье о незаконной организации азартных игр направлено в суд для рассмотрения.

Анар Зейналов

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