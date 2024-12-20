В Чувашии будут судить 24-летнего организатора подпольного казино
В Вурнарах завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Чебоксар, обвиняемого в организации незаконных азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Чувашской Республике.
В Чувашии будут судить 24-летнего организатора подпольного казино
Фото: Пресс-служба СКР по Чувашской Республике
По данным следствия, молодой человек с апреля по май 2023 года организовал подпольный игровой салон в нежилом помещении поселка Вурнары. Он закупил компьютерную технику, установил специальное программное обеспечение и начал проводить азартные игры.
По решению суда на имущество обвиняемого, включая изъятое компьютерное оборудование и денежные средства, наложен арест.
Уголовное дело по статье о незаконной организации азартных игр направлено в суд для рассмотрения.