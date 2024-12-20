На выезде из Ярославля перевернулась машина

В Ярославском районе на трассе М-8 утром 20 декабря перевернулся автомобиль. Кадры с места аварии около деревни Кузнечиха публикуют местные жители в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот из видео Telegram-канала «Жесть Ярославль» Фото: Скриншот из видео Telegram-канала «Жесть Ярославль»

В УМВД по Ярославской области «Ъ-Ярославль» сообщили, что авария произошла в 7:54. «ВАЗ-2109» совершил съезд с дороги и впоследствии опрокинулся. Судя по видео с места ДТП, автомобиль лежал на крыше.

«По предварительной информации пострадавших нет»,— сообщили в ведомстве.

Алла Чижова