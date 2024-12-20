СКА и «Торпедо» показали «советский» хоккей

СКА и «Торпедо» устроили шоу в матче чемпионата КХЛ, забив на двоих десять голов. Армейцы выиграли 6:4, укрепив свои позиции в турнирной таблице. Зрители, заполнившие «СКА Арену», остались довольны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккейный матч между командами СКА — «Торпедо»

Фото: ХК СКА Хоккейный матч между командами СКА — «Торпедо»

Фото: ХК СКА

Игра между СКА и «Торпедо» контрастировала с той, которая состоялась за несколько дней до этого, когда петербуржцы принимали ярославский «Локомотив». Клуб с берегов Волги — самый «закрытый» в КХЛ. Но он, как ни странно, лидирует в Западной конференции, забросив 98 шайб и пропустив 59. «Торпедо», наоборот,— одна из самых атакующих команд лиги, ее возглавляет в роли тренера двукратный олимпийский чемпион, легендарный хоккеист Игорь Ларионов. К слову, генеральный директор клуба — Александр Харламов, сын выдающегося советского хоккеиста Валерия Харламова. Нижегородцы забили 120 шайб, пропустили 104, занимают при этом восьмое место, ведя борьбу за место в плей-офф.

Как никогда за эти дни было много разговоров на «СКА Арене», в какой хоккей должны играть наши клубы, чтобы привлекать на трибуны зрителей и развивать бизнес. Поклонников у того стиля, который исповедует «Торпедо», значительно больше. Но результат пока говорит в пользу «Локомотива», который тренирует Игорь Никитин, не такой известный в прошлом хоккеист. СКА тоже старается играть в атакующий и зрелищный хоккей (131 гол забит, 99 пропущено). Тем более что новый стадион, где армейцы принимают соперников, вмещает почти 24 тыс. зрителей — больше всех в мире. Никто не поймет, если он будет пустовать. При этом «Локомотиву» петербуржцы обычно проигрывают (три поражения в четырех матчах этого сезона), а у «Торпедо», как правило, выигрывают (три победы подряд).

Правда, в четверг команда Романа Ротенберга была близка к поражению. К 19-й минуте первого периода она уступала в счете 0:3 — так лихо начали гости. Хорошо для армейцев, что за несколько секунд до сирены форвард Михаил Григоренко точным броском отквитал одну шайбу. А в начале второй двадцатиминутки нападающий Марат Хайруллин и защитник Тони Деанджело забили два «быстрых» гола, предопределивших ход игры. Армейцы снова догоняли, когда торпедовцы вырвались вперед 4:3, но голы форвардов Михаила Воробьева, Ивана Демидова и Василия Глотова (в пустые ворота) установили на табло счет 6:4. Среди авторов шайб в этой игре нет Евгения Кузнецова, лидера атаки СКА. Он отличился «на раздаточном пункте», как говорил известный комментатор Владимир Маслаченко: отдал четыре голевые передачи.

После матча Игорь Ларионов рассказал, почему его игроки упустили инициативу и упустили победу. Все это вызвано ошибками, которые даже трудно объяснить. Игроки уровня Ларионова их не допускали. Сейчас таких нет, согласился главный тренер «Торпедо». Но он старается вырастить в команде новых звезд, которые будут показывать красивый хоккей. В этом — задача тех, кто выходит на лед, по мнению Ларионова.

Роман Ротенберг сказал, что игра была высочайшего уровня, но не раскрыл секрет, что произошло в раздевалке СКА в первом перерыве, после чего армейцы преобразились и стали показывать игру, которую от них ждут зрители. Произнес только загадочную фразу: «Если драка дает возможность победить — то все на победу». Кто с кем дрался и было ли это на самом деле, неизвестно. Роман Ротенберг в последнее время так говорит, что не поймешь, шутка это или всерьез. Например, он сказал корреспонденту «Ъ-СПб», что судьба российского хоккея на международной арене зависит от того, кто является президентом США. Госдеп этой страны, дескать, дал указание Международной федерации хоккея не допускать россиян до соревнований. 20 января Джо Байден передаст полномочия Дональду Трампу, и тогда, считает Ротенберг, надо ждать «хороших новостей» из-за океана.

СКА еще сыграет в этом году на «СКА Арене» против «Адмирала» из Владивостока. Матч пройдет 21 декабря.

Кирилл Легков