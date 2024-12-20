В Магнитогорске завершилась рекультивация городской свалки

Завершилась рекультивация магнитогорской свалки. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Работа по рекультивации одной из крупнейших свалок Южного Урала продолжалась с апреля 2023 года в рамках проекта «Чистая страна». Общий объем финансирования составил 2 млрд руб. Подрядчиком выступала АО «Русатом Гринвэй» (входит в госкорпорацию «Росатом»).

В рамках проекта более 59 га приведены в безопасное состояние. Рекультивационный экран составляет 301 тыс. кв. м, созданы система сбора, отведения и очистки фильтрата на очистных сооружениях, а также система сбора и утилизации биогаза. Биологический этап рекультивации завершился после того, как экран покрыли плодородным слоем земли и засеяли семенами многолетних трав. Уже зафиксировано сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу на 17 тыс. т в год, или на 8%.

«В Челябинске на месте бывшей городской свалки летом зеленеет трава, скоро так будет и в Магнитогорске. Рекультивация свалок не только улучшила ситуацию в двух крупнейших городах региона, она задала новый вектор развития городского пространства на месте бывших мусорных полигонов»,— прокомментировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», магнитогорская свалка работала с 1957 по 2022 год, за эти годы скопилось больше 5 млн кубометров отходов.