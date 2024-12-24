С новым блеском!

Елизавета Борзунова, Liza Borzaya

Елизавета Борзунова



«Пожалуй, главным итогом уходящего года стоит считать кардинально изменившееся отношение к российским ювелирным брендам со стороны покупателей. Клиенты сами переориентируются с западных марок, покинувших рынок, на наших дизайнеров. Из-за ухода международных компаний на рынке образовался вакуум, но клиенты никуда не делись — и теперь они переключили свое внимание на нас. Покупка изделий от российских производителей стала трендом. А патриотизм, как это ни парадоксально,— драйвером продаж. Поэтому обороты Liza Borzaya выросли в 2,5–3 раза: мы активно расширяем производство и объемы выпуска украшений. Из ателье, работающего на заказ, Liza Borzaya стремительно превращается в компанию с ассортиментной пирамидой, производственным и маркетинговым планированием».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Liza Borzaya Liza Borzaya Liza Borzaya Liza Borzaya Liza Borzaya Liza Borzaya Liza Borzaya Liza Borzaya Следующая фотография 1 / 8 Liza Borzaya Liza Borzaya Liza Borzaya Liza Borzaya Liza Borzaya Liza Borzaya Liza Borzaya Liza Borzaya

Андрей Мигунов, Poison Drop

Андрей Мигунов



«Мы довольны динамикой развития: в прошлом году бизнес вырос на 80%, в этом году темпы немного замедлились, но мы все равно ожидаем рост на 55–60%. Уход международных игроков сказался на рынке украшений значительно меньше, чем на рынке одежды. В 2024 году мы начали внедрять систему управления Beyond Taylor с горизонтальной структурой, где каждый сотрудник выступает как предприниматель. Задача — не получить одобрение руководителя, а удовлетворить запрос клиента, будь то внешний или внутренний. Эта система, развившаяся внутри "ВкусВилла", внедряется в Poison Drop после прихода акционера ''ТилТех''. В 2025 году мы продолжим интеграцию Beyond Taylor, видя в ней потенциал для автономного принятия решений, повышения эффективности и усиления клиентоцентричности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Poison Drop Poison Drop Poison Drop Poison Drop Poison Drop Poison Drop Poison Drop Следующая фотография 1 / 7 Poison Drop Poison Drop Poison Drop Poison Drop Poison Drop Poison Drop Poison Drop

Рост ставок рефинансирования сделал кредиты дорогими, что замедлило инвестиции. Магазины в нашем новом формате — капиталоемкий проект, и удорожание капитала усложняет экспансию. Поэтому в 2025 году мы планируем открыть лишь пару новых точек, но фокус сместим на внутреннее развитие. Будем инвестировать в клиентскую лояльность, улучшение продуктов, качество сервиса, интересные коллаборации и развитие digital-направления. Вместо масштабной экспансии сосредоточимся на укреплении отношений с ключевыми клиентами и повышении ценности для аудитории».

Владимир Маркин, Markin Fine Jewellery

Владимир Маркин



«Большое достижение в подведении итогов любого года из нескольких последних в том, что мы успешно работаем, на нас еще не упал метеорит и по улицам не ходят динозавры в дополнение ко всем прочим испытаниям. 2024-й очень хорошо начался с персональной выставки брошей в Нижегородском государственном художественном музее — это событие задало правильный ритм и тон всему году. Мы активно учимся работать на более деловом уровне: отстраиваем внутреннюю "кухню", налаживаем бизнес-процессы. Еще три года назад мастера не всегда знали, что делать дальше, случались производственные провалы — сейчас такого не бывает. В этом году получилось собрать замечательную команду и полностью оборудовать мастерскую. Начали экспериментировать в камнерезном искусстве, это новое и очень благодатное направление с большими творческими возможностями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Markin Fine Jewellery Markin Fine Jewellery Markin Fine Jewellery Markin Fine Jewellery Markin Fine Jewellery Markin Fine Jewellery Markin Fine Jewellery Следующая фотография 1 / 7 Markin Fine Jewellery Markin Fine Jewellery Markin Fine Jewellery Markin Fine Jewellery Markin Fine Jewellery Markin Fine Jewellery Markin Fine Jewellery

В 2025-й смотрю с оптимизмом. Будут выставки, новые коллекции, новые материалы. На волне просыпающегося интереса к российским авторам тихо отсидеться в стороне было бы кощунством».

Диана Джанелли, Dzhanelli Jewellery

Диана Джанелли



«Открытие моего бутика в сердце Москвы — это не просто осуществление мечты, а результат огромной работы всех и каждого из моей команды. Я создала пространство, где искусство и мода пересекаются, и теперь я могу делиться этим с миром. Моя главная задача на 2025 год — вертикальный рост компании. А значит, создание технически сложных и философски нагруженных ювелирных украшений. Это не просто изделия, а целые миры, в которые вовлечены мои клиенты. В этом процессе важно сохранять искренность и верность своим принципам, ведь именно это привлекает людей и создает настоящие связи. Мне очень хочется сформировать комьюнити вокруг моего творчества — это позволит обмениваться идеями и поддерживать друг друга в поисках новых горизонтов. Надеюсь, что однажды на ювелирный бизнес перестанут смотреть под лупой и под микроскопом, сличая пробы и маркировки, и будут воспринимать нашу работу как созидание красоты, а украшения — как часть культурной идентичности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Dzhanelli Jewellery Dzhanelli Jewellery Dzhanelli Jewellery Dzhanelli Jewellery Dzhanelli Jewellery Dzhanelli Jewellery Dzhanelli Jewellery Dzhanelli Jewellery Dzhanelli Jewellery Dzhanelli Jewellery Dzhanelli Jewellery Dzhanelli Jewellery Dzhanelli Jewellery Dzhanelli Jewellery Dzhanelli Jewellery Dzhanelli Jewellery Следующая фотография 1 / 16 Dzhanelli Jewellery Dzhanelli Jewellery Dzhanelli Jewellery Dzhanelli Jewellery Dzhanelli Jewellery Dzhanelli Jewellery Dzhanelli Jewellery Dzhanelli Jewellery Dzhanelli Jewellery Dzhanelli Jewellery Dzhanelli Jewellery Dzhanelli Jewellery Dzhanelli Jewellery Dzhanelli Jewellery Dzhanelli Jewellery Dzhanelli Jewellery

Илья Клюев, Cluev

Илья Клюев



Главной задачей сейчас представляется развитие управленческой команды: нам нужно принимать нестандартные и быстрые решения. В уходящем году к нам присоединились несколько сильных управленцев из западных брендов, очень рассчитываем на их опыт и знания люксового бизнеса.

Благодаря уходу с рынка этих брендов, наша аудитория увеличилась на треть, и это большое достижение Cluev в 2024 году. Рады, что новым клиентам нравятся не только украшения, но и наш сервис. Очень удачным решением стала предложенная нами услуга по обслуживанию эксклюзивных украшений западных ювелирных компаний. За счёт привлечения новых клиентов планируем в 2025 году увеличить продажи на 50%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Cluev Cluev Cluev Cluev Cluev Cluev Cluev Cluev Cluev Cluev Cluev Cluev Cluev Cluev Следующая фотография 1 / 14 Cluev Cluev Cluev Cluev Cluev Cluev Cluev Cluev Cluev Cluev Cluev Cluev Cluev Cluev

Русским ювелирам хотелось бы пожелать ставить перед собой самые амбициозные задачи, развивать свой самобытный стиль. Ведь ювелирное дело — это особое служение, часть культуры нашего народа. Мы пришли сюда не просто для создания успешного бизнеса, а чтобы сделать счастливыми многих людей и дать повод гордиться ювелирными украшениями, сделанными в России.

Иван Тенгран, 10.Gran

Иван Тенгран



«Малый ювелирный бизнес — это огромная и тяжелая работа всей команды, где мы вынуждены играть по правилам большого бизнеса, хотя наши обороты не сравнятся с оборотами крупных игроков. И каждый раз эта игра — настоящий вызов, но мы смело принимаем его, так как верим в свое дело. Верим, что важно создавать уникальный бренд со своим видением и толкать локальную индустрию вперед. Верим, что важно объединять единомышленников. Верим, что важно предлагать клиенту актуальный, продуманный и умный дизайн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 10.Gran 10.Gran 10.Gran 10.Gran 10.Gran 10.Gran 10.Gran 10.Gran Следующая фотография 1 / 8 10.Gran 10.Gran 10.Gran 10.Gran 10.Gran 10.Gran 10.Gran 10.Gran

Среди планов на 2025 год — первая бриллиантовая коллекция: она уже отрисована, но потребуется еще полгода, чтобы подготовить сервис, доработать сайт, придумать упаковку. В дальнейшем я планирую сделать золотую линию с дизайном, который не потеряет своей актуальности, а со временем превратится в идейный код 10.Gran и будет доступен только в дорогом варианте металла. А вот серебро хочется оставить для экспериментов: предложим клиентам более сложносочиненные и острые идеи».

Ильгиз Фазулзянов, Ilgiz F.

Ильгиз Фазулзянов



«Наше главное достижение в уходящем году — две важные масштабные выставки, проведенные в Петергофе и Музее Фаберже в Петербурге. Это, кстати, не помешало параллельно выпустить две капсульные коллекции — "Цикорий" и Enigma. Для моей ювелирной студии это весьма значительный объем работы, но мы справились. В этом году мы освоили литье из стекла по технологии Рене Лалика — она довольно сложная и дорогостоящая, хотя сам материал может показаться демократичным. Ни один камень не дает такого пастельного эффекта свечения. Еще из новых материалов отмечу работу с костью, которую мы превратили из ремесленного материала в драгоценный: кость позволила добиться фоновой ажурности. Для меня как художника в каждом украшении важна плановость, и кость (мамонта, моржа) создала еще один дополнительный план для решения художественных задумок.

В 2025 году готовимся к двум не менее масштабным выставкам — обе пройдут в Государственном историческом музее. Одна из экспозиций будет посвящена ремеслам, культуре и традициям народов России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ilgiz F. Ilgiz F. Ilgiz F. Ilgiz F. Ilgiz F. Ilgiz F. Ilgiz F. Ilgiz F. Ilgiz F. Ilgiz F. Ilgiz F. Ilgiz F. Ilgiz F. Следующая фотография 1 / 13 Ilgiz F. Ilgiz F. Ilgiz F. Ilgiz F. Ilgiz F. Ilgiz F. Ilgiz F. Ilgiz F. Ilgiz F. Ilgiz F. Ilgiz F. Ilgiz F. Ilgiz F.

Хочется пожелать моим коллегам по ювелирному цеху любить свое дело, потому что только тогда можно справиться со всеми многочисленными препонами и законодательными нововведениями, которые готовит наше законодательство. Некоторые из них вступят в силу уже в январе».

Наталия Архангельская, Letters & Stones

Наталия Архангельская



«Марке Letters & Stones нет и года, так что главное достижение в том, что марка жива, обросла клиентами, наладила "кухню", работает сравнительно четко и все у нас хорошо. Задумок множество, но все сложнее делать относительно крупные/массивные вещи из золота по причине того, что оно очень сильно скакнуло в цене. Вещи легкие, веселые, подарочные стали стоить как что-то очень серьезное, а я так не хочу. Даже Креветку пришлось сделать опцией с позолоченным хвостом. Надо придумывать способы облегчения изделий или внедрять другие материалы (серебро, титан), чтобы продолжать производить вещи за €2–5 тыс. Это сложный сегмент.

В 2025-м планирую выпустить несколько суперукрашений, которые уже придуманы и в работе (одно, уверена, станет хитом), сделать съемку с героиней и героем, наладить производство так, чтобы обрасти хорошим стоком, потому что налаживать и оптимизировать производство можно вечно. Мы не работаем как ателье, скорее как магазин, поэтому технологичность и оперативность для нас очень важны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Letters & Stones Letters & Stones Letters & Stones Letters & Stones Letters & Stones Letters & Stones Letters & Stones Letters & Stones Следующая фотография 1 / 8 Letters & Stones Letters & Stones Letters & Stones Letters & Stones Letters & Stones Letters & Stones Letters & Stones Letters & Stones

А вообще хотелось бы поблагодарить коллег по цеху, которые очень тепло встретили меня, новичка — я не из ювелирного мира. Мы общаемся и в ''Пробирке'' (Пробирная палата.— ''Ъ''), и на аукционах-мероприятиях, покупаем друг у друга украшения — это здорово. С Новым годом!»

Нина Спиридонова