С новым блеском!
«Коммерсантъ Стиль» попросил ювелирных дизайнеров рассказать о том, как прошел 2024 год и что они ожидают от года наступающего
Елизавета Борзунова, Liza Borzaya
«Пожалуй, главным итогом уходящего года стоит считать кардинально изменившееся отношение к российским ювелирным брендам со стороны покупателей. Клиенты сами переориентируются с западных марок, покинувших рынок, на наших дизайнеров. Из-за ухода международных компаний на рынке образовался вакуум, но клиенты никуда не делись — и теперь они переключили свое внимание на нас. Покупка изделий от российских производителей стала трендом. А патриотизм, как это ни парадоксально,— драйвером продаж. Поэтому обороты Liza Borzaya выросли в 2,5–3 раза: мы активно расширяем производство и объемы выпуска украшений. Из ателье, работающего на заказ, Liza Borzaya стремительно превращается в компанию с ассортиментной пирамидой, производственным и маркетинговым планированием».
Андрей Мигунов, Poison Drop
«Мы довольны динамикой развития: в прошлом году бизнес вырос на 80%, в этом году темпы немного замедлились, но мы все равно ожидаем рост на 55–60%. Уход международных игроков сказался на рынке украшений значительно меньше, чем на рынке одежды. В 2024 году мы начали внедрять систему управления Beyond Taylor с горизонтальной структурой, где каждый сотрудник выступает как предприниматель. Задача — не получить одобрение руководителя, а удовлетворить запрос клиента, будь то внешний или внутренний. Эта система, развившаяся внутри "ВкусВилла", внедряется в Poison Drop после прихода акционера ''ТилТех''. В 2025 году мы продолжим интеграцию Beyond Taylor, видя в ней потенциал для автономного принятия решений, повышения эффективности и усиления клиентоцентричности.
Рост ставок рефинансирования сделал кредиты дорогими, что замедлило инвестиции. Магазины в нашем новом формате — капиталоемкий проект, и удорожание капитала усложняет экспансию. Поэтому в 2025 году мы планируем открыть лишь пару новых точек, но фокус сместим на внутреннее развитие. Будем инвестировать в клиентскую лояльность, улучшение продуктов, качество сервиса, интересные коллаборации и развитие digital-направления. Вместо масштабной экспансии сосредоточимся на укреплении отношений с ключевыми клиентами и повышении ценности для аудитории».
Владимир Маркин, Markin Fine Jewellery
«Большое достижение в подведении итогов любого года из нескольких последних в том, что мы успешно работаем, на нас еще не упал метеорит и по улицам не ходят динозавры в дополнение ко всем прочим испытаниям. 2024-й очень хорошо начался с персональной выставки брошей в Нижегородском государственном художественном музее — это событие задало правильный ритм и тон всему году. Мы активно учимся работать на более деловом уровне: отстраиваем внутреннюю "кухню", налаживаем бизнес-процессы. Еще три года назад мастера не всегда знали, что делать дальше, случались производственные провалы — сейчас такого не бывает. В этом году получилось собрать замечательную команду и полностью оборудовать мастерскую. Начали экспериментировать в камнерезном искусстве, это новое и очень благодатное направление с большими творческими возможностями.
В 2025-й смотрю с оптимизмом. Будут выставки, новые коллекции, новые материалы. На волне просыпающегося интереса к российским авторам тихо отсидеться в стороне было бы кощунством».
Диана Джанелли, Dzhanelli Jewellery
«Открытие моего бутика в сердце Москвы — это не просто осуществление мечты, а результат огромной работы всех и каждого из моей команды. Я создала пространство, где искусство и мода пересекаются, и теперь я могу делиться этим с миром. Моя главная задача на 2025 год — вертикальный рост компании. А значит, создание технически сложных и философски нагруженных ювелирных украшений. Это не просто изделия, а целые миры, в которые вовлечены мои клиенты. В этом процессе важно сохранять искренность и верность своим принципам, ведь именно это привлекает людей и создает настоящие связи. Мне очень хочется сформировать комьюнити вокруг моего творчества — это позволит обмениваться идеями и поддерживать друг друга в поисках новых горизонтов. Надеюсь, что однажды на ювелирный бизнес перестанут смотреть под лупой и под микроскопом, сличая пробы и маркировки, и будут воспринимать нашу работу как созидание красоты, а украшения — как часть культурной идентичности».
Илья Клюев, Cluev
Главной задачей сейчас представляется развитие управленческой команды: нам нужно принимать нестандартные и быстрые решения. В уходящем году к нам присоединились несколько сильных управленцев из западных брендов, очень рассчитываем на их опыт и знания люксового бизнеса.
Благодаря уходу с рынка этих брендов, наша аудитория увеличилась на треть, и это большое достижение Cluev в 2024 году. Рады, что новым клиентам нравятся не только украшения, но и наш сервис. Очень удачным решением стала предложенная нами услуга по обслуживанию эксклюзивных украшений западных ювелирных компаний. За счёт привлечения новых клиентов планируем в 2025 году увеличить продажи на 50%.
Русским ювелирам хотелось бы пожелать ставить перед собой самые амбициозные задачи, развивать свой самобытный стиль. Ведь ювелирное дело — это особое служение, часть культуры нашего народа. Мы пришли сюда не просто для создания успешного бизнеса, а чтобы сделать счастливыми многих людей и дать повод гордиться ювелирными украшениями, сделанными в России.
Иван Тенгран, 10.Gran
«Малый ювелирный бизнес — это огромная и тяжелая работа всей команды, где мы вынуждены играть по правилам большого бизнеса, хотя наши обороты не сравнятся с оборотами крупных игроков. И каждый раз эта игра — настоящий вызов, но мы смело принимаем его, так как верим в свое дело. Верим, что важно создавать уникальный бренд со своим видением и толкать локальную индустрию вперед. Верим, что важно объединять единомышленников. Верим, что важно предлагать клиенту актуальный, продуманный и умный дизайн.
Среди планов на 2025 год — первая бриллиантовая коллекция: она уже отрисована, но потребуется еще полгода, чтобы подготовить сервис, доработать сайт, придумать упаковку. В дальнейшем я планирую сделать золотую линию с дизайном, который не потеряет своей актуальности, а со временем превратится в идейный код 10.Gran и будет доступен только в дорогом варианте металла. А вот серебро хочется оставить для экспериментов: предложим клиентам более сложносочиненные и острые идеи».
Ильгиз Фазулзянов, Ilgiz F.
«Наше главное достижение в уходящем году — две важные масштабные выставки, проведенные в Петергофе и Музее Фаберже в Петербурге. Это, кстати, не помешало параллельно выпустить две капсульные коллекции — "Цикорий" и Enigma. Для моей ювелирной студии это весьма значительный объем работы, но мы справились. В этом году мы освоили литье из стекла по технологии Рене Лалика — она довольно сложная и дорогостоящая, хотя сам материал может показаться демократичным. Ни один камень не дает такого пастельного эффекта свечения. Еще из новых материалов отмечу работу с костью, которую мы превратили из ремесленного материала в драгоценный: кость позволила добиться фоновой ажурности. Для меня как художника в каждом украшении важна плановость, и кость (мамонта, моржа) создала еще один дополнительный план для решения художественных задумок.
В 2025 году готовимся к двум не менее масштабным выставкам — обе пройдут в Государственном историческом музее. Одна из экспозиций будет посвящена ремеслам, культуре и традициям народов России.
Хочется пожелать моим коллегам по ювелирному цеху любить свое дело, потому что только тогда можно справиться со всеми многочисленными препонами и законодательными нововведениями, которые готовит наше законодательство. Некоторые из них вступят в силу уже в январе».
Наталия Архангельская, Letters & Stones
«Марке Letters & Stones нет и года, так что главное достижение в том, что марка жива, обросла клиентами, наладила "кухню", работает сравнительно четко и все у нас хорошо. Задумок множество, но все сложнее делать относительно крупные/массивные вещи из золота по причине того, что оно очень сильно скакнуло в цене. Вещи легкие, веселые, подарочные стали стоить как что-то очень серьезное, а я так не хочу. Даже Креветку пришлось сделать опцией с позолоченным хвостом. Надо придумывать способы облегчения изделий или внедрять другие материалы (серебро, титан), чтобы продолжать производить вещи за €2–5 тыс. Это сложный сегмент.
В 2025-м планирую выпустить несколько суперукрашений, которые уже придуманы и в работе (одно, уверена, станет хитом), сделать съемку с героиней и героем, наладить производство так, чтобы обрасти хорошим стоком, потому что налаживать и оптимизировать производство можно вечно. Мы не работаем как ателье, скорее как магазин, поэтому технологичность и оперативность для нас очень важны.
А вообще хотелось бы поблагодарить коллег по цеху, которые очень тепло встретили меня, новичка — я не из ювелирного мира. Мы общаемся и в ''Пробирке'' (Пробирная палата.— ''Ъ''), и на аукционах-мероприятиях, покупаем друг у друга украшения — это здорово. С Новым годом!»