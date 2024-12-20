В Волгограде суд обязал физлицо возместить вред почвам на сумму в 338 тысяч

Нижне-Волжское управление Росприроднадзора в ходе выездной проверки по обращению гражданина о сбросе с грузовой машины отходов стройматериалов в Ворошиловском районе Волгограда подтвердило факт захламления почвы. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В проверке территории на пересечении ул. Рабоче-Крестьянская и ул. Орская задействовали сотрудников регионального ЦЛАТИ. Управление возбудило дело об административном правонарушении и установило собственника транспорта, который сбрасывал на почву строительный мусор. Им оказалось физлицо.

Размер причиненного почвам вреда оценили в 338 тыс. руб. Гражданин не стал добровольно возмещать его, в связи с чем управление обратилось в Ворошиловский районный суд Волгограда с иском о возмещении ущерба в принудительном порядке. Суд удовлетворил требования надзорного органа, возмещение вреда на контроле.

Павел Фролов