Жители 103 улиц в Сочи могут остаться без света в пятницу

В пятницу, 20 декабря, жители 103 улиц в Сочи могут остаться без света. Изменения связаны с плановым ремонтом на электрооборудовании. Ограничения продлятся до 19:00, сообщают Сочинские электросети в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

До 19:00 света может не быть на улицах Армянская, Высокогорная, Тимирязева, Буковая, Пригородная, Тепличная, 20 Горнострелковой дивизии, Ветеринарная, Дубовая, Макаренко, Вишневая, Пластунская, Земляничная, Механизаторов, Открытая, Прямая. С ограничениями могут столкнуться жители улиц Транспортная, Шаумяна, Молодогвардейская, Земнухова, Лысая гора, Солнечная, Окружная, Главная, Марата, Декабристов, Астраханская.

Электроэнергии может не быть до вечера в переулках Ветеринарный, Крутой, Разина, Дружбы, Цикломеновый, Гвоздичный, Ближний, Кронштадтский, Целебный, Кристальный. Жители сел Близ, Кроянское, Шаумяна, Кирпичное, Татьяновка, Алексеевское, Барановка, Отрадное могут столкнуться с ограничениями.

Из-за ремонтных работ электроэнергии может не быть в поселках Харциз первый, Харциз второй, Якорная щель, Атарбеково, Верхнее Буу. Полный перечень можно найти в Telegram-канале электросетей Сочи.

Мария Удовик